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        Kocaelispor, 3 puana hasret kaldı

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan lider Kocaelispor, ligde 5 maçtır kazanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:39 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:39
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        Kocaelispor, 3 puana hasret kaldı
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        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan lider Kocaelispor, ligde 5 maçtır kazanamıyor.

        Son olarak ligin 25. haftasında ağırladığı Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0 mağlup eden yeşil-siyahlılar, daha sonra çıktığı 5 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Kocaelispor, ligin 26. haftasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile deplasmanda 0-0, 27. haftada ise evinde Uğur Okulları İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Ligin 28. haftasında deplasmandaki Central Hospital Ümraniyespor karşılaşmasında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan yeşil-siyahlılar, 29. haftada sahasında MKE Ankaragücü ile yine 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

        Son olarak Fatih Karagümrük'le oynadığı müsabakadan da 1 puan alabilen Kocaeli temsilcisi, üst üste 5 maçtan beraberlikle ayrılmış oldu.

        Trendyol 1. Lig'de 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 59 puanla liderliğini sürdüren Kocaelispor, ligin 31. haftasında sahasında Sakaryaspor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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