Kocaeli'de villanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde villanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde villanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akdurak Mahallesi Erguvan Sokak'ta Y.Ş'ye ait iki katlı villanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle villada maddi hasar oluştu.
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