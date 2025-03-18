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        Kocaeli'de villanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde villanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 21:38 Güncelleme: 18.03.2025 - 21:43
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        Kocaeli'de villanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde villanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Akdurak Mahallesi Erguvan Sokak'ta Y.Ş'ye ait iki katlı villanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle villada maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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