Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mart'ta Mimar Sinan Mahallesi'nde Bayram Zunluoğlu'nun (26) evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin C.Y, Y.A. ve H.S'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Y. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mimar Sinan Mahallesi 25. Sokak'ta 16 Mart'ta Bayram Zunluoğlu, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
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