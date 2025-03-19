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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 04:33 Güncelleme: 19.03.2025 - 04:33
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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mart'ta Mimar Sinan Mahallesi'nde Bayram Zunluoğlu'nun (26) evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin C.Y, Y.A. ve H.S'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Y. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Mimar Sinan Mahallesi 25. Sokak'ta 16 Mart'ta Bayram Zunluoğlu, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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