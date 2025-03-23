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        Ramazan geleneği Kocaeli'de yaşatılıyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Komşuluk Hakkı" projesi kapsamında ramazanda hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 17:03 Güncelleme: 23.03.2025 - 17:05
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        Ramazan geleneği Kocaeli'de yaşatılıyor
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Komşuluk Hakkı" projesi kapsamında ramazanda hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ramazan kültüründe önemli yeri olan komşuluk dayanışması geleneği, "Komşuluk Hakkı" projesiyle hayat buluyor.

        Bu kapsamda İzmit, Derince, Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerinde belirlenen aileler ziyaret edilerek ramazanın bereketi paylaşıldı. Anne Şehir Merkezlerinde gönüllüler tarafından hazırlanan yemekler, paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürülüyor.

        İftar sofralarında birlikte dua edilerek hem yardımlaşma kültürü güçlendiriliyor hem de toplumsal birliktelik pekiştiriliyor.

        Projeyle "ramazan paylaşınca daha güzel" anlayışı benimsenerek dayanışma artırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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