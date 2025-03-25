Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Vali İlhami Aktaş'tan Kadir Gecesi mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:53 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali İlhami Aktaş'tan Kadir Gecesi mesajı
        ABONE OL

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Aktaş, mesajında, ramazan ayının sonuna yaklaşırken, bin aydan daha değerli olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğu ve huzuru içinde olduklarını belirtti.

        Kadir Gecesi'nin Allah'ın kullarına sunduğu eşsiz nimetlerden birisi olduğunu aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

        "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 'Kadir Gecesi, bin aydan hayırlıdır' ayetinde, bu gecenin esenlik dolu olduğuna işaret edilmektedir. Hiç şüphesiz bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için bizlere eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır."

        Aktaş, Kadir Gecesi'nin, kalplerin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarının aydınlanması, manevi huzurun artması ve ilahi rızayı kazanmak için çok önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Bu duygu ve düşüncelerle başta Kocaelili hemşehrilerimiz olmak üzere tüm milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemize ve aziz milletimize, İslam alemine, tüm insanlığa sevgi, barış, mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        İBB Başkan Vekilliği için karar saati 18.30
        İBB Başkan Vekilliği için karar saati 18.30
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Matbaa kurup sahte dolar bastılar!
        Matbaa kurup sahte dolar bastılar!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        Milli karateci Eray Şamdan, 2025'i dünya şampiyonu olarak kapatmayı hedefli...
        Milli karateci Eray Şamdan, 2025'i dünya şampiyonu olarak kapatmayı hedefli...
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Gebze'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Gebze'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de 'İmamoğlu' protestosunda 10 gözaltı; polisten 'bayrak' hassasiye...
        Kocaeli'de 'İmamoğlu' protestosunda 10 gözaltı; polisten 'bayrak' hassasiye...
        Gebze'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı komşuların kavgasında 3...
        Gebze'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı komşuların kavgasında 3...