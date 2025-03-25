Vali İlhami Aktaş'tan Kadir Gecesi mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, ramazan ayının sonuna yaklaşırken, bin aydan daha değerli olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğu ve huzuru içinde olduklarını belirtti.

Kadir Gecesi'nin Allah'ın kullarına sunduğu eşsiz nimetlerden birisi olduğunu aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 'Kadir Gecesi, bin aydan hayırlıdır' ayetinde, bu gecenin esenlik dolu olduğuna işaret edilmektedir. Hiç şüphesiz bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için bizlere eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır."

Aktaş, Kadir Gecesi'nin, kalplerin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarının aydınlanması, manevi huzurun artması ve ilahi rızayı kazanmak için çok önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Bu duygu ve düşüncelerle başta Kocaelili hemşehrilerimiz olmak üzere tüm milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemize ve aziz milletimize, İslam alemine, tüm insanlığa sevgi, barış, mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.