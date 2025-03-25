Milli karateci Eray Şamdan, 2025'i dünya şampiyonu olarak kapatmayı hedefliyor

Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan, 2025'i dünya şampiyonu olarak bitirmek istiyor.

Olimpiyat ikinciliğinin yanı sıra ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok derecesi bulunan 27 yaşındaki milli sporcu, Karate 1 Premier Lig'in Fransa'da 24-26 Ocak'ta düzenlenen ilk ayağının ardından Çin'de 14-16 Mart'ta gerçekleştirilen ikinci ayağında da birinci oldu.

Ermenistan'da 7-11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda zirvede yer alarak madalya koleksiyonunu genişletmek isteyen Eray Şamdan, ekim ayında Mısır'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da altın madalyaya ulaşarak sezonu şampiyon olarak kapatmayı hedefliyor.

Milli karateci, babası ve Karate A Milli Takım Teknik Direktörü Adnan Şamdan'ın antrenörlüğünde çalışmalarını sürdürüyor.

- "Yılı birinci olarak bitirmek istiyorum"

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Eray Şamdan, AA muhabirine, sezonu dünya sıralamasında birinci olarak bitirmeyi hedeflediğini söyledi.

Karate 1 Premier Lig'in Mısır'da düzenlenecek 3. ayağında da altın madalya almayı hedeflediğini belirten Eray Şamdan, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Eray Şamdan, yoğun tempoda önündeki uluslararası organizasyonlara hazırlandığını anlatarak, "Şampiyonalardan güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımız turnuvalara göre sürüyor. İnşallah çok başarılı şekilde sonuçlanacak." diye konuştu.

- Baba Adnan Şamdan: "Eray 2025'e doludizgin girdi"

Adnan Şamdan da oğlunun kazandığı başarıların sürpriz olmadığını, altın madalyalarıyla da kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

Şamdan, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı kazandıktan sonra asıl hedef olan Dünya Şampiyonası'nda kürsüde zirvede yer almak istediklerini belirterek, 2025 yılını en üst seviyede bitirmeyi amaçladıklarını ifade etti.