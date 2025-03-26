Kocaeli'de izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 77 şüpheliden 4'ü tutuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Kocaeli'de düzenlenen izinsiz gösterilerde suça karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 77 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Kocaeli'de düzenlenen izinsiz gösterilerde suça karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 77 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kentte 23 Mart'ta gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 77 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 66'sı adli kontrolle olmak üzere 73'ü serbest bırakıldı.
Öte yandan dün ve önceki gün düzenlenen izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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