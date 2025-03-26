Kocaeli'den kısa kısa

Gebze'de Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri yapıldı.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce halkın hijyenik şartlarda üretilmiş gıda ve mamullere ulaşabilmesi amacıyla ramazan ayı boyunca çalışma yürütüldü.

Ekipler, bayram öncesinde tatlı, yufka ve şekerleme üretimi yapan iş yerlerinde denetimde bulundu.

Denetimlerde hijyen kuralları, fiyat sınırlarına uyulup uyulmadığı, işletme için gerekli belgelerin bulunup bulunmadığı ve mevzuata uygun hareket edilip edilmediği kontrol edildi.

- Kent Güvenliği Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Kent Güvenliği Danışma Kurulu Toplantısı, Vali İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili sunumlar yapıldı.

Gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler ve projelerin de görüşüldüğü toplantıda alınan kararlar kapsamında tüm kurumların proje ve faaliyet önerileri hazırlayarak katkı sağlamasının önemi vurgulandı.