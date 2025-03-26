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        Kocaeli'den kısa kısa

        Gebze'de Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:25 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:25
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Gebze'de Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri yapıldı.

        Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce halkın hijyenik şartlarda üretilmiş gıda ve mamullere ulaşabilmesi amacıyla ramazan ayı boyunca çalışma yürütüldü.

        Ekipler, bayram öncesinde tatlı, yufka ve şekerleme üretimi yapan iş yerlerinde denetimde bulundu.

        Denetimlerde hijyen kuralları, fiyat sınırlarına uyulup uyulmadığı, işletme için gerekli belgelerin bulunup bulunmadığı ve mevzuata uygun hareket edilip edilmediği kontrol edildi.

        - Kent Güvenliği Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

        Kent Güvenliği Danışma Kurulu Toplantısı, Vali İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili sunumlar yapıldı.

        Gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler ve projelerin de görüşüldüğü toplantıda alınan kararlar kapsamında tüm kurumların proje ve faaliyet önerileri hazırlayarak katkı sağlamasının önemi vurgulandı.

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ziya Can Gürsoy, üniversitelerin rektör yardımcıları, il müdürleri, daire başkanları ve ilgili personel katıldı.

        - İl Spor Güvenliği Toplantısı yapıldı

        İl Spor Güvenliği Toplantısı, Vali İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda il genelinde yapılacak spor müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirleri ve koordinasyon gerektirecek durumlar istişare edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sunum sonrasında spor kulüplerinin temsilcileri ve antrenörlerin taleplerinin dinlendiği toplantıda Vali Aktaş, tüm müsabakaların güven ortamında ve centilmence gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, il müdürleri, spor kulüplerinin temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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