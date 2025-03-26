Kocaeli'de yapı malzemeleri üreticileri denetlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Kocaeli'de yapı malzemeleri üreticilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler, Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanı Nuran Danışman, Genel Müdürlük Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürü Tamer Erakman ve İl Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Şube Müdürü Levent Burhanoğlu'nun katıldığı denetimlerde, bina yapımında kullanılan yapı malzemelerinin üreticilerinden numuneler alındı.

Laboratuvara gönderilen numunelerin, standartlarına uygun olup olmadığı kontrol edilecek. Numunelerden çıkan sonuçlara göre 7223 sayılı kanun nezdinde ceza değerlendirmesi yapılacak.

Erenler, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) yapı malzemesi üreticisi boya fabrikasında yapılan denetimin ardından AA muhabirine, inşaat yapımında kullanılan birçok malzemenin denetim altında olduğunu söyledi.

Evlerin mutfağında ve banyosunda kullanılan harç malzemelerinden paket halinde numune aldıklarını dile getiren Erenler, "Numuneleri deneye göndereceğiz. Çıkan sonuçlara göre 7223 sayılı kanun nezdinde değerlendireceğiz. Burada Bakanlık olarak farklı uygulamaya gittik. Merkez ve taşra teşkilatıyla ortaklaşa denetimler sürdürüyoruz. Özellikle yapı malzemelerinde ürün güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.