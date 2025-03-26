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        Kocaeli'de baba kızın komşu kavgasında öldürülmesine ilişkin davada karar

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı aileden 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin anne ve oğlunun yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 17:46 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:46
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        Kocaeli'de baba kızın komşu kavgasında öldürülmesine ilişkin davada karar
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı aileden 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin anne ve oğlunun yargılandığı davada karar açıklandı.

        Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hakan Y, annesi Tülay Y. müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Katılan avukatı, sanıkların eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini savunarak, bu kapsamda cezalandırılmalarını talep etti.

        Söz verilen sanık Hakan Y. yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyledi.

        Hakan Y, kasıtlı eyleminin bulunmadığını, karşı tarafın kendilerini birçok kez tahrik ettiğini öne sürerek, annesinin ve kendisinin beraatini ve tahliyesini istedi.

        Sanık Tülay Y. de eylemde kastının olmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

        Sanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

        Sanık Hakan Y'ye, maktul Ahmet A. ile Ebru A'ya yönelik "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan toplam 30 yıl, Fatma A. ve Mustafa A'ya yönelik "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Anne Tülay Y. de "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

        Öte yandan, müşteki sanık Fatma A'ya, Hakan Y. ile annesi Tülay Y'ye yönelik eylemleri nedeniyle verilen 22 ay 14 gün hapis cezasında hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verildi.

        - Olay

        Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2021'de Tülay Y. ve oğlu Hakan Y, daha önce davalık oldukları komşuları Ahmet A, eşi Fatma A, kızı Ebru A. ve ağabeyi Mustafa A. ile karşılaşmış, iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmüştü.

        Kavgada yaralanan Ahmet A, Fatma A, Ebru A. ve Mustafa A. ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılmış, Ahmet A. ve kızı Ebru A. kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Hakan Y. ve annesi Tülay Y, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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