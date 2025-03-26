Kocaeli'de baba kızın komşu kavgasında öldürülmesine ilişkin davada karar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı aileden 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin anne ve oğlunun yargılandığı davada karar açıklandı.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hakan Y, annesi Tülay Y. müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Katılan avukatı, sanıkların eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini savunarak, bu kapsamda cezalandırılmalarını talep etti.

Söz verilen sanık Hakan Y. yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyledi.

Hakan Y, kasıtlı eyleminin bulunmadığını, karşı tarafın kendilerini birçok kez tahrik ettiğini öne sürerek, annesinin ve kendisinin beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanık Tülay Y. de eylemde kastının olmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Sanık Hakan Y'ye, maktul Ahmet A. ile Ebru A'ya yönelik "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan toplam 30 yıl, Fatma A. ve Mustafa A'ya yönelik "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi.