Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 4 zanlıya adli işlem yapıldı

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 103 şişe sahte ve kaçak içki, 4 bin 180 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İzmit ve Dilovası ilçelerinde ev, iş yeri ve araçta yapılan aramalarda, 103 şişe sahte ve kaçak içki, 3 bin 110 paket kaçak sigara, 4 bin 180 makaron, 6 kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.