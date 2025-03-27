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        Kocaeli'de ramazan boyunca "iyilikte yarışanlar" ödüllendirildi

        Kocaeli'de, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen "İyilik Kılavuzu Yarışması'nda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 23:50 Güncelleme: 28.03.2025 - 00:02
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        Kocaeli'de ramazan boyunca "iyilikte yarışanlar" ödüllendirildi
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        Kocaeli'de, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen "İyilik Kılavuzu Yarışması'nda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen yarışmanın ödül töreni, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, törende yaptığı konuşmada, ramazan ayının ruhunu, bereketini ve manasını, şehrin dört bir yanına yaymak için yola çıktıkları programın finaline geldiklerini söyledi.

        Ramazan ayını vesile kılarak 300 takım ve 1500 gençle birlikte çıktıkları yolda her gün bir kavramı merkeze aldıklarını belirten Abiş, 33 günlük süreçte iyiliğin yayıldıkça çoğaldığını, çoğaldıkça kalpleri yumuşatıp, şehri güzelleştirdiğini ifade etti.

        Abiş, Kocaeli'nin gençlerinin sadece iyilik yapmak için yarışmadığını, aynı zamanda iyiliği hayatlarının merkezine aldığını vurgulayarak, "'Kendine iyilik yap' dedik. Bu slogan aslında insanın kendi varoluşundaki iyilik potansiyelini hatırlama çağrısıydı." diye konuştu.

        Yarışmaya katılan çocuk ve gençlerin verdikleri selamlarla, yaptıkları ikramlarla, dualarla, küçük ama yürekten gelen jestleriyle herkese iyiliği hatırlattığını anlatan Abiş, şunları ifade etti:

        "İyilik Kılavuzu fikrini ortaya koyarken klasik değerler eğitiminin ötesinde bir model öneriyorduk. Hareket ederek öğrenmek, iyiliği sadece düşüncede değil, eylemde de göstermek. Bu yönüyle projemiz hayatın içinde değerler eğitimi anlayışına da güçlü bir katkı sundu. İnşallah bu yaklaşımı büyütmeye ve daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl tüm gençlerimizin de katılacağı ve şehrimizin tüm caddelerini daha güzelleştirecek ve buradan tüm Türkiye'ye yayılacak bir çalışmaya vesile olacağız."

        Abiş'in konuşmasının ardından Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güllüoğlu ile yazar Abdullah Kibritçi, "İyiliğin Öyküsü" konulu sunum yaptı.

        Program, ortaokul, lise ve genç yetişkin kategorilerinde başarılı olan 21 takıma ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

        Ödül törenine, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ile öğrenciler ve danışman öğretmenleri katıldı.

        - İyilik Kılavuzu Yarışması

        Ortaokul, lise ve genç yetişkin kategorilerinde 1500 gencin yer aldığı 300 takım, 33 gün boyunca ramazan ruhunu anlatan bir kavram etrafında yaşlı ve hasta ziyareti, cami temizliği gibi çeşitli görevleri yerine getirdi.

        Yarışma sonucunda en fazla puanı toplayarak dereceye giren takımlar, Balkan-Özbekistan turu, dizüstü bilgisayar ve 10 bin lira değerinde teknoloji çeki ödülünün sahibi oldu.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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