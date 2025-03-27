Kocaeli'de ramazan boyunca "iyilikte yarışanlar" ödüllendirildi

Kocaeli'de, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen "İyilik Kılavuzu Yarışması'nda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen yarışmanın ödül töreni, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, törende yaptığı konuşmada, ramazan ayının ruhunu, bereketini ve manasını, şehrin dört bir yanına yaymak için yola çıktıkları programın finaline geldiklerini söyledi.

Ramazan ayını vesile kılarak 300 takım ve 1500 gençle birlikte çıktıkları yolda her gün bir kavramı merkeze aldıklarını belirten Abiş, 33 günlük süreçte iyiliğin yayıldıkça çoğaldığını, çoğaldıkça kalpleri yumuşatıp, şehri güzelleştirdiğini ifade etti.

Abiş, Kocaeli'nin gençlerinin sadece iyilik yapmak için yarışmadığını, aynı zamanda iyiliği hayatlarının merkezine aldığını vurgulayarak, "'Kendine iyilik yap' dedik. Bu slogan aslında insanın kendi varoluşundaki iyilik potansiyelini hatırlama çağrısıydı." diye konuştu.

Yarışmaya katılan çocuk ve gençlerin verdikleri selamlarla, yaptıkları ikramlarla, dualarla, küçük ama yürekten gelen jestleriyle herkese iyiliği hatırlattığını anlatan Abiş, şunları ifade etti: "İyilik Kılavuzu fikrini ortaya koyarken klasik değerler eğitiminin ötesinde bir model öneriyorduk. Hareket ederek öğrenmek, iyiliği sadece düşüncede değil, eylemde de göstermek. Bu yönüyle projemiz hayatın içinde değerler eğitimi anlayışına da güçlü bir katkı sundu. İnşallah bu yaklaşımı büyütmeye ve daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl tüm gençlerimizin de katılacağı ve şehrimizin tüm caddelerini daha güzelleştirecek ve buradan tüm Türkiye'ye yayılacak bir çalışmaya vesile olacağız." Abiş'in konuşmasının ardından Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güllüoğlu ile yazar Abdullah Kibritçi, "İyiliğin Öyküsü" konulu sunum yaptı. Program, ortaokul, lise ve genç yetişkin kategorilerinde başarılı olan 21 takıma ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.