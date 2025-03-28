Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Aktaş, bayram trafiği tedbirlerini denetledi:

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı tatilinde kentte 6 bin emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 17:47 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valisi Aktaş, bayram trafiği tedbirlerini denetledi:
        ABONE OL

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı tatilinde kentte 6 bin emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını bildirdi.

        Vali Aktaş, kentte bayram için alınan trafik tedbirlerine yönelik incelemelerde bulundu.

        Karamürsel ve Gebze uygulama noktalarında inceleme yapan Aktaş, ardından Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan Alikahya Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığına geldi.

        Aktaş, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla Kocaeli'den geçen devlet yollarında ve otoyollarda yoğunluk olacağını öngördüklerini söyledi.

        Bu yoğunluk göz önünde bulundurularak tedbirler alındığını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

        "Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğunluk başlamış bulunmakta. Öncelikle trafik yoğunluğunun azaltılması, yollarda oluşabilecek trafik kazalarının ve can kayıplarının önlenmesine yönelik Ankara yönündeki otoban üzerinde ve D-100 üzerinde İçişleri Bakanlığımızın kararıyla biz de Valilik olarak tedbirlerimizi aldık. Çekici, tır ve kamyonların, bugün saat 16.00'dan itibaren pazar saat 01.00'e kadar geçişlerine müsaade edilmeyecek. Bu araçlar arkadaşlarımız tarafından uygun yerlere park ettirilecek. Bu vesileyle yollardaki yoğunluğun büyük ölçüde önüne geçileceğini düşünüyoruz."

        Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının, vatandaşların huzurlu, güvenli ve esenlik içinde bayramlarını geçirmeleri için tüm önlemleri aldığını vurguladı.

        - 6 bin personel görev yapacak

        Vali Aktaş, 25 radar noktasının da bayramda aktif olacağı bilgisini paylaşarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hem motorize ekiplerimiz hem asayiş ekiplerimiz hem JAK (Jandarma Arama Kurtarma) ekiplerimiz hem de sabit noktalarda çalışacak arkadaşlarımızla 6 bin jandarma ve emniyet personelimiz, vatandaşlarımızın bayramı huzur içinde geçirmeleri için mesai yapacak. Bu tedbirlerin dışında yine İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli tedbir planlamalarını bayrama göre yaptılar. Ticaret İl Müdürlüğümüz de bayram boyunca yapılacak denetlemelerin planlamalarını yaptı. Tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın bayramı huzurlu ve sağlıklı geçirmesi için planlamalarını yaptılar. Bayram boyunca da bu tedbirlerimiz sürecek."

        Açıklamanın ardından Alikahya Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığında incelemelerde bulunan Aktaş, personelle bayramlaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!

        Benzer Haberler

        Gebze'de merdivenden düşen kişi yaralandı
        Gebze'de merdivenden düşen kişi yaralandı
        Kocaeli'de oto galeriye silahlı saldırı (2)
        Kocaeli'de oto galeriye silahlı saldırı (2)
        Kocaeli'de oto galeriye silahlı saldırı
        Kocaeli'de oto galeriye silahlı saldırı
        Kocaeli Valiliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi
        Kocaeli Valiliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi
        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi
        İşçi servis minibüsü ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
        İşçi servis minibüsü ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı