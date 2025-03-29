Kocaeli'de silahlı kavgada yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'ndaki bir çardakta dün H.Ş. ile arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Osmanoğlu, Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

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