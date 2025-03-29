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        Kocaeli'de silahlı kavgada yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 23:16 Güncelleme: 29.03.2025 - 23:16
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        Kocaeli'de silahlı kavgada yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Derbent Mahallesi'nde dün çıkan kavgada tabancayla göğsünden vurulan Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34), tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Osmanoğlu'nun yakınlarına teslim edilen cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.

        Öte yandan, firari şüpheli H.Ş'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'ndaki bir çardakta dün H.Ş. ile arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Osmanoğlu, Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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