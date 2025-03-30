Kocaeli'den kısa kısa
Kocaeli'nin İzmit, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları gerçekleştirildi.
Kocaeli'nin İzmit, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları gerçekleştirildi.
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu ile Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Vali Aktaş ve beraberindekiler, İl Jandarma Komutanlığı ve ardından İl Emniyet Müdürlüğü Polis Sosyal Tesisleri'ni ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.
- Karamürsel
Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki törende, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan ve Belediye Başkanı Ahmet Çalık, vatandaşların bayramını kutladı.
Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu tarafından dua okundu.
Program sonrası İnan ve Belediye Başkanı Çalık ile beraberindekiler, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü polis noktası ve Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası ziyaretleri gerçekleştirdi.
- Kartepe
Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesince ilçede Kent Meydanı'nda düzenlenen törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kaymakam Hasan Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Mustafa Kocaman, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özkan Bakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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