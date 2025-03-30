Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'nin İzmit, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları gerçekleştirildi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu ile Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Aktaş ve beraberindekiler, İl Jandarma Komutanlığı ve ardından İl Emniyet Müdürlüğü Polis Sosyal Tesisleri'ni ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.

- Karamürsel

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki törende, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan ve Belediye Başkanı Ahmet Çalık, vatandaşların bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu tarafından dua okundu.

Program sonrası İnan ve Belediye Başkanı Çalık ile beraberindekiler, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü polis noktası ve Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası ziyaretleri gerçekleştirdi.