Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'nin İzmit, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 16:51 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'den kısa kısa
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları gerçekleştirildi.

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu ile Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Vali Aktaş ve beraberindekiler, İl Jandarma Komutanlığı ve ardından İl Emniyet Müdürlüğü Polis Sosyal Tesisleri'ni ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.

        - Karamürsel

        Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki törende, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan ve Belediye Başkanı Ahmet Çalık, vatandaşların bayramını kutladı.

        Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu tarafından dua okundu.

        Program sonrası İnan ve Belediye Başkanı Çalık ile beraberindekiler, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü polis noktası ve Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası ziyaretleri gerçekleştirdi.

        - Kartepe

        Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesince ilçede Kent Meydanı'nda düzenlenen törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kaymakam Hasan Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Mustafa Kocaman, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özkan Bakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 40. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı
        Kocaeli'de 40. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı
        Kocaeli'de il protokolünden şehitliğe bayram ziyareti
        Kocaeli'de il protokolünden şehitliğe bayram ziyareti
        "Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında
        "Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında
        TCG Salihreis ekibi, bayramda görev başında
        TCG Salihreis ekibi, bayramda görev başında
        Parktaki tartışmada göğsünden vurulan kişi kurtarılamadı
        Parktaki tartışmada göğsünden vurulan kişi kurtarılamadı
        Parktaki tartışmada göğsünden vurularak ağır yaralandı
        Parktaki tartışmada göğsünden vurularak ağır yaralandı