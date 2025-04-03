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        Kocaeli'de yola devrilen gaz depolama tankı ulaşımı aksattı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, tırın taşıdığı yaklaşık 8 metre uzunluğundaki gaz depolama tankı yola devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 16:19 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:26
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        Kocaeli'de yola devrilen gaz depolama tankı ulaşımı aksattı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, tırın taşıdığı yaklaşık 8 metre uzunluğundaki gaz depolama tankı yola devrildi.

        Gaz depolamada kullanılan tankı taşıyan B.A. idaresindeki 41 R 5180 plakalı tırın dorsesindeki yük, araç virajı döndüğü sırada Köseköy Kavşağı'nda devrildi.

        Park halindeki otomobille cipe çarparak duran yaklaşık 8 metre uzunluğundaki tank, vinç yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgedeki ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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