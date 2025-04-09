Kocaeli Üniversitesi TÜBİTAK 2209 programları toplamında Türkiye birincisi oldu

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) 540 projesiyle TÜBİTAK 2209 programları toplamında Türkiye birincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı'na 1007 başvuru yapıldığı belirtildi.

Kabul edilen proje sayısının 2023'te 47, 2024'te 140 olduğu, 2025'te ise 540'a ulaştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizden 2025'te 911 başvuru yapıldı, bunlardan 487'si destek almaya hak kazandı. Bu kapsamda yüzde 53'lük kabul oranı elde edildi. TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı'nda ise 96 başvurudan 53'ü kabul edilerek yüzde 55'lik bir başarı oranına ulaşıldı. 2025'te toplam 540 öğrenci projesi desteklenmeye değer bulunan Kocaeli Üniversitesi, Türkiye genelinde en fazla projesi kabul edilen TÜBİTAK 2209-A'da ikinci, 2209-B'de ise üçüncü üniversite oldu. 2209 projelerinde toplamda ise Türkiye birincisi oldu."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Üniversitemizin TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B programlarında elde ettiği büyük başarı, araştırma kültürümüzün ne denli güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Öğrencilerimizin bilimsel merakı, araştırmaya olan ilgisi ve danışman akademisyenlerimizin özverili rehberliğiyle bu başarıya ulaştık. 2023'te 47 projeyle başlayan bu yolculuğun 2025'te 540 projeye ulaşması bizler için büyük gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Cantürk, üniversite olarak bilime ve araştırmaya dayalı eğitimi her zaman öncelediklerini, bundan sonra da öğrencileri bu yönde teşvik etmeye, onlara akademik ve yapısal desteği sağlamaya devam edeceklerini vurgulayarak, öğrencilere ve onlara destek veren akademisyenlere teşekkür etti.