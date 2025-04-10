Bayram tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercihi Ormanya oldu

SEFA TETİK - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yer alan Ormanya Tabiat Parkı, ağırladığı 214 bin 269 kişiyle, bu yılki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de "Türkiye'nin en çok ziyaret edilen korunan alanı" ünvanını korudu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaklaşık 2 bin dönümde kurulan ve orman kütüphanesi, doğa okulu, Ormanköy, yürüyüş ve bisiklet parkurları gibi birçok etkinlik alanına sahip Ormanya, doğayla iç içe olmak isteyenlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerden doğaseverlerin ilgisiyle karşılaşan Ormanya, Tarım ve Orman Bakanlığının verilerine göre, 29 Mart-6 Nisan'ı kapsayan bayram tatilinde 214 bin 269 ziyaretçiyi konuk etti.

Geçen yıl 6-14 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatilinde 278 bin 748 kişiyi ağırlayan Ormanya, bu sene de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki milli parklar ve tabiat parkları arasında en çok tercih edilen doğal yaşam alanı oldu.

58 türden 814 hayvana ev sahipliği yapan Ormanya, Yaban Yaşam Alanı'nın yanı sıra göç döneminde yorgun düşen ve yaralanan leylekler için kurulan Düşkün Leylekler Evi ile de ziyaretçilere yaban hayatını yakından tanıma imkanı sunuyor.

- "Ormanya doğa turizminin lokomotifi oldu" Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, AA muhabirine, Ormanya'nın son iki Ramazan Bayramı'nda en çok ziyaret edilen koruma alanı olduğunu söyledi. Özyılmaz, "Genelde ziyaretçilerimiz İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa ve Eskişehir olmak üzere yurt içi ve yurt dışından oluyor. Ramazan Bayramı'nın ilkbahar mevsimine denk gelmesiyle insanlar, deniz turizmi yerine daha çok doğayı tercih ediyor ve doğal alanlara gelme fırsatı buluyor. " dedi. Ormanya'nın bünyesinde birçok türden hayvan barındırdığını dile getiren Özyılmaz, şöyle konuştu: "Aynı zamanda içeride doğa yürüyüş parkurları, karavan ve çadır kamp alanları, kuş gözlem alanları, foto safari için parkurlar, botanik yolumuz ve Türkiye'nin ilk orman kütüphanesi bulunuyor. Ormanya Doğal Yaşam Parkı, Kocaeli ve Doğu Marmara Bölgesi'nde doğa turizminin lokomotifi oldu. Bunun yanı sıra Kartepe Kuzu Yayla Tabiat Parkı'ndaki yeni alanımız, Ballıkayalar ve Erikli tabiat parklarıyla Kocaeli, doğa turizminin öncü illerinden biri haline geldi."