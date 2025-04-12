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        Kocaeli'de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 00:43 Güncelleme: 12.04.2025 - 00:43
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        Kocaeli'de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 41 bin 600 lira değerinde ürün çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, şüpheli H.K'yi İzmit'te düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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