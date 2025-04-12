Kocaeli'de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 41 bin 600 lira değerinde ürün çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, şüpheli H.K'yi İzmit'te düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.
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