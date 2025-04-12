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        Kocaeli'de bir iş yerini kurşunladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir iş yerini kurşunladıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 00:51 Güncelleme: 12.04.2025 - 00:51
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        Kocaeli'de bir iş yerini kurşunladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir iş yerini kurşunladıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, şüpheliler E.K. ile S.Ö'yü düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan zanlılardan E.K. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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