Kocaeli'de bir iş yerini kurşunladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir iş yerini kurşunladıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir iş yerini kurşunladıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, şüpheliler E.K. ile S.Ö'yü düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan zanlılardan E.K. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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