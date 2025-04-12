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        Judocu gençlerin yıldızı Rus savunma sporu "sambo"da da parladı

        SEFA TETİK - Kocaeli'de genç judocular, teknik açıdan benzerlik gösteren Rus dövüş sporu "sambo"da ortaya koydukları performansla seçildikleri milli takımda uluslararası başarı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:04
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        Judocu gençlerin yıldızı Rus savunma sporu "sambo"da da parladı
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        SEFA TETİK - Kocaeli'de genç judocular, teknik açıdan benzerlik gösteren Rus dövüş sporu "sambo"da ortaya koydukları performansla seçildikleri milli takımda uluslararası başarı hedefliyor.

        Yaşları 16 ile 21 arasında değişen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Judo Takımı sporcuları Ceylin Mutiş, Necla Şeker, Beytullah Gemici, Kardelen Ayaydın, Semanur Aslan, Ahmet Gökbayrak ve Helin Kaydu, judoyla teknik benzerliği dolayısıyla samboya da merak sardı.

        Judoyla paralel yürüttükleri çalışmalarla kendilerini samboda da geliştiren sporcular, 5-6 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldı.

        İlk kez katıldıkları şampiyonada 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak milli takıma seçilen sporcular, samboda da iddialı olduklarını kanıtladı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nde judo antrenmanlarının ardından sambo çalışan sporcular, yaz döneminde yapılacak kamplarda Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanacak.

        - Şentürk: "Judoyla ilgilenenler samboyu çok rahat yapabiliyor"

        Antrenör Galip Şentürk, AA muhabirine, sambonun Türkiye'de çok yaygın olmadığını, kendilerinin de bu branşa yeni başladığını söyledi.

        Sambonun, judo ve güreş karışımı bir spor dalı olduğunu belirten Şentürk, "Sambo iki daldan oluşuyor; 'sport' ve 'combat'. Bizim için uygun olan sport stilinde yarışıyoruz. Belden aşağı ayakları tutmak serbest. Genç sporcularımıza bunları ufak ufak öğretiyoruz. Bu branşta da artık söz sahibi olmak istiyoruz." dedi.

        Şentürk, antrenmanlarda samboya biraz daha ağırlık vereceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Yazın milli takım kampları olacak. O zaman daha yaygın hale gelecektir. Judo sezonu bittikten sonra yaz dönemini samboya ağırlık vererek geçireceğiz. Sporcularımız samboda iddialı, birçoğu zaten judoda milli sporcu. Çocuklar için ayrı heyecan oluyor. Antrenmanlar zaten judoyla hemen hemen aynı. Judoyla ilgilenenler samboyu çok rahat yapabiliyor. Aradaki farklar için haftada 2-3 gün sporcularımızı çalıştıracağız."

        - Helin Kaydu: "Sanki yıllardır sambo yapıyor gibiyiz"

        Şampiyonada büyükler kategorisi 59 kiloda üçüncü olan Helin Kaydu, 9 yıl önce judoya başladığını, yeni bir branş olarak samboya yöneldiğini söyledi.

        Gösterdiği başarıyla Sambo Milli Takımı'na girmeye hak kazandığını aktaran Helin, yaz aylarında Dünya Şampiyonası için hazırlıklara başlayacaklarını ifade etti.

        Helin Kaydu, judo ile sambonun birbirine çok yakın spor dalları olduğunu ve benzer tekniklerin uygulandığını anlatarak, "Benzerlikten kaynaklı, sanki yıllardır sambo yapıyor gibiyiz. Judo antrenmanına giriyoruz, o bitince samboya başlıyoruz. Judoda ayak tutuşları yasak olduğu için daha çok el teknikleri yapıyoruz. Sonrasında da ayak tutuşlarını çalışmak için antrenman sonunda sambo yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Beytullah Gemici: "Judo ve samboyu birlikte yürütebileceğime inanıyorum"

        Gençler kategorisi 79 kiloda Türkiye şampiyonu olan Beytullah Gemici de Türkiye Şampiyonası'nın ardından Avrupa ve dünya şampiyonaları için hazırlık yaptıklarını belirtti.

        Judonun geçmişte sambo gibi bel altı ayak tutuşlarının serbest olduğu yapıya sahip olduğundan bahseden Beytullah, "Bizim için ufak farklılıklar var. Hocalarımız da samboya aşina diyebilirim. O yüzden onlar da bize rahat öğretiyor. Avrupa ve dünyada derece elde etmek istiyorum. Judo ve samboyu birlikte yürütebileceğime inanıyorum. Sonuçta ikisi de savunma sporu." diye konuştu.

        Gençler kategorisi 50 kiloda birinciliğe ulaşan Ceylin Mutiş ise katıldığı ilk şampiyonada derece elde ettiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

        Gençler kategorisi 47 kiloda gümüş madalya kazanan Kardelen Ayaydın, samboyu yeni yeni öğrendiklerini, kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, milli takım kampında yoğun çalışıp adlarını dünyaya duyurmak istediklerini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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