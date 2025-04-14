Stat:YıldızEntegre Kocaeli
Hakemler: Melih Kurt, Mehmet Sıraç Akpınar, İbrahim Ethem Potuk
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Dk. 80 Mehmet Yılmaz), Appindangoye (Dk. 46 Tarkan Serbest), Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Vukovic (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Rivas (Dk. 32 Barış Alıcı), Pedrinho, Samet Yalçın (Dk. 58 Ahmet Sağat), Mendes, Oğulcan Çağlayan
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Muhammet Emir Ulusoy, Metehan Ünal (Dk. 46 Muhammed Göktürk Gök), Kerem Altunışık, Halil İbrahim Atcı (Dk. 76 Osman Katipoğlu), Umut Tanış (Dk. 76 Ömer Çağrı Ataş), Murat Şamil Güler (Dk. 86 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Enes Savucu (Dk. 90+1 Talha Garip)
Goller: Dk. 7 ve 20 Samet Yalçın, Dk. 41 ve 76 Oğulcan Çağlayan, Dk. 45 Mendes, Dk. 57 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 88 Ahmet Sağat (Kocaelispor), Dk. 90+2 Osman Katipoğlu (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 90+1 Ahmet Sağat (Kocaelispor), Dk. 90 Enes Savucu, Dk. 90+1 Alperen Arslan (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)
KOCAELİ
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