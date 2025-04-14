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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 22:25 Güncelleme: 14.04.2025 - 22:25
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli

        Hakemler: Melih Kurt, Mehmet Sıraç Akpınar, İbrahim Ethem Potuk

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Dk. 80 Mehmet Yılmaz), Appindangoye (Dk. 46 Tarkan Serbest), Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Vukovic (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Rivas (Dk. 32 Barış Alıcı), Pedrinho, Samet Yalçın (Dk. 58 Ahmet Sağat), Mendes, Oğulcan Çağlayan

        Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Muhammet Emir Ulusoy, Metehan Ünal (Dk. 46 Muhammed Göktürk Gök), Kerem Altunışık, Halil İbrahim Atcı (Dk. 76 Osman Katipoğlu), Umut Tanış (Dk. 76 Ömer Çağrı Ataş), Murat Şamil Güler (Dk. 86 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Enes Savucu (Dk. 90+1 Talha Garip)

        Goller: Dk. 7 ve 20 Samet Yalçın, Dk. 41 ve 76 Oğulcan Çağlayan, Dk. 45 Mendes, Dk. 57 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 88 Ahmet Sağat (Kocaelispor), Dk. 90+2 Osman Katipoğlu (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 54 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 90+1 Ahmet Sağat (Kocaelispor), Dk. 90 Enes Savucu, Dk. 90+1 Alperen Arslan (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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