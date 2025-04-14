Goller: Dk. 7 ve 20 Samet Yalçın, Dk. 41 ve 76 Oğulcan Çağlayan, Dk. 45 Mendes, Dk. 57 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 88 Ahmet Sağat (Kocaelispor), Dk. 90+2 Osman Katipoğlu (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)

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