        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 02.03.2026 - 14:47
        Kocaeli'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden C.U. idaresindeki 41 ACL 182 plakalı kamyonetle, E.Y. yönetimindeki 41 BAK 652 plakalı otomobil çarpıştı.


        Çarpışmanın etkisiyle araçlar, yaklaşık 80 metre sürüklendi.


        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 yaşındaki bebek A.D. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan A.D. ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

