        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Atık ısıyı elektrik enerjisine çeviren, endüstriyel üretime uygun nano seramik folyo geliştirildi

        CEM ALİ KUŞ - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Akşit'in, doğaya salınan atık ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesi amacıyla geliştirdiği termoelektrik nano seramik folyolar, sağlanan tasarrufla çevreye verilen zararı azaltmasının yanı sıra otomotiv ve endüstri sektörüne de hizmet edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 12:11
        CEM ALİ KUŞ - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Akşit'in, doğaya salınan atık ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesi amacıyla geliştirdiği termoelektrik nano seramik folyolar, sağlanan tasarrufla çevreye verilen zararı azaltmasının yanı sıra otomotiv ve endüstri sektörüne de hizmet edecek.

        Akşit'in, otomobil ve endüstri sektöründe kullanılan ısı enerjisinin büyük bölümünün atık olarak doğaya salınarak kaybolmasının önüne geçmek ve ısıyı yeniden kazanıp elektrik enerjisine dönüştürmek amacıyla üniversite bünyesinde yürüttüğü patentli "nano seramik folyo" projesi, "TÜBİTAK 2232-Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı"ndan destek aldı.

        Akşit'in GTÜ Teknopark'ta kurduğu şirket üzerinden lisanslaması yapılan teknoloji, atık ısı enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çevirerek doğada kaybolmasının önüne geçiyor. Böylece hem çevreye verilen zarar daha aza indirgenecek hem de otomobil ve endüstri sektöründe kullanılabilecek.

        Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Akşit, AA muhabirine, iki patent birden lisansladıklarını ve geliştirdikleri teknolojinin ısı enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren bir malzeme olduğunu söyledi.

        Folyo formunda seramik malzemelerden nano yapılı üretilen teknolojinin bir ilk olduğunu dile getiren Akşit, "Herhangi bir malzeme üzerine kaplama olmadan mekanik yapısıyla kendi kendine durabilen folyo elde ettik. Bunu da dünyada ilk defa elde ettik. Örnek vermek gerekirse, araçlarımızdaki ısı enerjisinin yüzde 70'i atık olarak atılır. Bunun bir kısmını en azından elektrik enerjisine çevirebilmek için termoelektrik malzemelere ihtiyaç duyarız. Bu konuda termoelektrik malzemeler fonksiyoneldir. Ürettiğimiz termoelektrik folyolar da bu amaca hizmet edecek." diye konuştu.

        - Nano plakaları hizalı folyo formuna getiren mekanizmaya da patent aldı

        Akşit, kendi metotlarının endüstriyel üretime de uygun olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Güzel tarafı bizim metodumuz aynı zamanda ölçeklendirilebilir. Yani endüstriyel üretime de uygun. Dünya çapında çok verimli termoelektrik malzemeler akademide sunuluyor. Önemli bir kısmının üretilebilirlik ve ölçeklendirilebilirlik problemi var. Endüstriyel üretimde de çok uygun değil. Metodumuz bu malzemeyi endüstriyel şekilde üretmeyi de mümkün kılacak. Asli patentimiz bu şekilde. İkincil patentimiz de metodun gerçekleştirilmesine dahil olan mekanizma. Periyodik geri dönüşlere sahip bu mekanizma sayesinde nano plakaları hizalı şekilde folyo formuna getirebiliyoruz."

        Akşit, dünyada üretilen enerjinin yüzde 60'ının kullanılmadan atık ısı formunda doğaya salındığını, bunun da çok büyük israf olduğunu, kaybolan enerjinin çok küçük bir kısmının bile tekrardan kullanılabilir elektrik enerjisine çevrilmesinin enerji ihtiyacının büyük bölümünü karşılayacağını anlattı.

        - Folyo termik santral, endüstriyel fırınlar ve bataryalar için de kullanılabilir

        Bu döngünün doğaya verilen zararı da azaltacağının altını çizen Akşit, şöyle konuştu:

        "Buluşumuz esasında bunun üzerine. Sadece araçlar için geçerli değil. Örnek vermek gerekirse termik santrallerin birçoğunda halen kömür yakıyoruz. Verimleri de oldukça düşük. Hem doğaya zarar veriyorlar hem de enerjinin büyük kısmı kullanılamadan atılıyor. Endüstrideki fırınlarda da enerjinin büyük kısmı kullanılmadan atılır ve faydasız şekilde enerji kaybı gerçekleşmiş olur. Bunların önüne geçmek ve azaltmak bizim teknolojimizin ana faydası olacak."

        Sodyum kobalt oksit folyoların batarya teknolojilerinde de kullanılabileceğine işaret eden Akşit, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Folyo formundaki inovasyonumuzla bağlantılı olarak burada nano plakalardan hizalı folyo olarak üretiyoruz. Bir örneğini sodyum kobalt oksit nano plakalar üzerinde gösterdik. Tek uygulaması termoelektrik teknoloji değil. Aynı zamanda batarya teknolojileri için de bu cazip olabilir. Herhangi bir bağdaştırıcı içermeyen katot malzemesi olarak da sodyum kobalt oksit folyolar belirli sektörler için cazip olabilir."



