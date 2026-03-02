Kocaeli'de 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 02.03.2026 - 14:45 Güncelleme:
Kocaeli'de 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.Ş'yi (23) İzmit'te yakaladı.
Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri