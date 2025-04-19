Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı

Kocaelispor taraftarları, takımlarının Trendyol 1. Lig'ten Süper Lig'e yükselmesini kutladı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün Geosis Boluspor'a 1-0 yenilmesinin ardından Trendyol Süper Lig'e yükselmesi kesinleşen Kocaelispor'un taraftarları İzmit Kent Meydanı'nda toplandı.

Körfez temsilcisinin formalarını giyen, ellerindeki bayraklarla kutlama yapan taraftarlar, takımlarının marşlarını söyledi.

Araçlarıyla kentin birçok noktasında konvoylar oluşturan yeşil-siyahlı taraftarlar, Kocaelispor'un elde ettiği başarıyı doyasıya kutladı.

Kutlamaların yapıldığı İzmit Kent Meydanı'na gelen Vali İlhami Aktaş, gazetecilere, Kocaelispor'un ligin bitimine 4 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesinin büyük bir başarı olduğunu aktardı.

Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik eden Aktaş, kulübe destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve taraftarlara teşekkür etti.

Aktaş, "Kocaelispor'un Süper Lig'de de güzel başarılara imza atacağına inanıyorum." diyerek, taraftarın takımı Trendyol Süper Lig'de de coşkulu şekilde destekleyeceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

Telekonferans yöntemiyle alandaki taraftarlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bu sonucun Kocaelispor'a inanan taraftarın başarısı olduğunu belirtti.

Elde edilen başarıyı kente armağan eden Büyükakın, "Çok anlamlı bir güne denk geldi. Bizim başarılarımızda nisan ayı önemli bir yer tutuyor. İnşallah bundan sonra çok daha büyük başarılara imza atacağız. Yarın takımımızı İzmit Kent Meydanı'nda karşılayıp büyük bir coşkuyla bu başarıyı kutlayacağız. Bugün gönlünüzce eğlenin ama yarına da zaman ayırın. Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselmesi hayırlı uğurlu olsun. Hasret bitti. Bekle bizi Süper Lig." ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, kutlamaların yapıldığı meydanlarda güvenlik önlemleri aldı.