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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 23 Nisan mesajı

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:00 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:00
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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 23 Nisan mesajı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükakın, mesajında, 23 Nisan'ın, Türk milletinin egemenliğini dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirterek, "Kutlu iradeyi çocuklara emanet ederek yarınlara taşıdığı kutlu bir mirastır. Çocuklar gülsün diye dünyayı baştan inşa etmeye hazır bir ecdadın mirasçıları olarak dünya çocuklarının bayramını tüm kalbimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk Milleti'ne ve dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günün aynı zamanda aziz milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olduğunu anlatan Büyükakın, şunları kaydetti:

        "Bugün 23 Nisan. Çocukların bayramı… Bu kutlu günde, ne yazık ki dünyanın bazı coğrafyalarında çocukların bayram sevinci, patlama seslerine karışıyor. En çok da Gazze’de… Yaklaşık 18 bin çocuk katledildi bu süreçte. Bir yaşından küçük binlerce bebek, henüz anne kucağına doyamadan hayatını kaybetti. Kimisi hastane kuvözlerinde, kimisi yırtık çadırlarda, kimisi ise susuzluktan ve yetersiz beslenmeden can verdi. Ve şimdi, bir nesil topyekun psikolojik bir yıkımın eşiğinde. Bu tablo karşısında susmak, insanlığımızdan vazgeçmektir. Birleşmiş Milletler, UNICEF, uluslararası kurumlar… Hepsi uyarıyor ama sonuç değişmiyor. Çünkü zulüm, sessizlikten besleniyor.

        23 Nisan, bir kez daha bize hatırlatıyor ki, gerçek bayram, bir çocuğun gözündeki korkuyu silebildiğimiz gün gelecek. Ve biz, o gün gelene kadar susmayacağız, unutturmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Bu yüzden biz, bir çocuğun gözyaşını cihan saltanatına değişmeyecek bir anlayışla, Kocaeli’mizde çocuklarımızın hem bugününü hem yarınını inşa etmek için çalışıyoruz. Eğitimden sağlığa, kültürden spora kadar her alanda çocuklarımızı destekliyor, her çocuğun güven, sevgi ve umutla büyüdüğü bir şehir inşa ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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