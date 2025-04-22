Kocaeli'de 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 26 yıl hapis cezası bulunan ve 71 suç dosyasından aranan K.S. (35) yakalandı.

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