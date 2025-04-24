Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Marmara Kariyer Fuarı iş dünyası ile öğrencileri buluşturacak

        Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde 28 ve 29 Nisan'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:36 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara Kariyer Fuarı iş dünyası ile öğrencileri buluşturacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde 28 ve 29 Nisan'da gerçekleştirilecek.

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 14 üniversitenin paydaşlığıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde ikincisi düzenlenecek fuar, iş dünyası ile öğrencileri buluşturacak.

        Fuarın tanıtım toplantısında konuşan Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, etkinliğin "Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı" olma özelliğini taşıdığını söyledi.

        Fuarın 5 ay süren titiz çalışma sonucu hazırlandığını belirten Aksoy, etkinliğin, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve meslek odaları işbirliğinin anlamlı bir örneğini temsil ettiğini vurguladı.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da gençlerin potansiyelini doğru mecralarla buluşturmanın, sadece bireysel başarının değil ulusal vizyonun da temelini oluşturduğunu dile getirdi.

        - "Fuar, Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek"

        KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise fuarın sadece kariyer etkinliği değil, Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek gençlerin potansiyelini keşfettiği, iş dünyasının stratejik insan kaynağına doğrudan ulaştığı bir köprü olduğunu ifade etti.

        Cantürk, geçen hafta itibarıyla fuarda bulunan tüm stantların dolduğunu, katılımcı firma sayısının 1000'e çıktığını bildirdi.

        Fuarda 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini belirten Cantürk, "MARMARAKAF sadece bir kariyer fuarı değildir, Türkiye'nin yarınlarına yapılan en büyük stratejik yatırımlardan biridir çünkü burada sadece CV'ler değil, hayaller kurulacak. Sadece iş görüşmeleri yapılmayacak, gelecek de inşa edilecek." diye konuştu.

        Cantürk, mobil uygulama üzerinden yürütülecek çalışmalarda gönüllü öğrencilerin destekleriyle fuar süresince toplanan verilerin, farklı disiplinlerden akademisyenlerce değerlendirileceğini, uluslararası platformlarda yayımlanabilecek nitelikte bilimsel araştırma yürütüleceğini söyledi.

        Fuara üst düzey yetkililerin katılmasını beklediklerini ifade eden Cantürk, katılımcıların deneyimlerini gençlere aktaracağını belirtti.

        Cantürk, Türkiye'nin en önemli ve önde gelen firmalarının fuarda olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "OSB'ler, bakanlıklar ve çeşitli kamu kurumları, kamu bankalarının yanı sıra ülkemizin en büyük şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları, BAYKAR, HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN, BOTAŞ, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), TRT Akademi, Kütahya Seramik, Aisin Otomotiv, ebebek, Bosch, Ford Otosan, Daikin Türkiye, Hyundai, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Anadolu Ajansı, Prometeon Türkiye, Türk Traktör, Türk Telekom, Tüpraş gibi çok önemli şirketler 2 gün boyunca bizimle olacak."

        Prof. Dr. Cantürk, fuara ev sahipliği verilmesi noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine, desteklerinden dolayı Vali İlhami Aktaş'a, Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın'a ve 14 paydaş üniversiteye teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde!
        Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde!
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        10 yılda yüzde 10 arttı
        10 yılda yüzde 10 arttı
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Bakanlardan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Bakanlardan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Deprem korkusu ile nasıl başa çıkılır?
        Deprem korkusu ile nasıl başa çıkılır?
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi
        Marmara Kariyer Fuarı, Kocaeli'de 28 Nisan'da açılıyor
        Marmara Kariyer Fuarı, Kocaeli'de 28 Nisan'da açılıyor
        Kocaelispor, 59. yaşını Süper Lig'e yükselmenin mutluluğuyla kutluyor
        Kocaelispor, 59. yaşını Süper Lig'e yükselmenin mutluluğuyla kutluyor
        Kazada alev alan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
        Kazada alev alan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
        Kocaeli'de eğitim- öğretime 1 gün ara
        Kocaeli'de eğitim- öğretime 1 gün ara
        Kocaeli'den gönderilen mobil afet tırı İstanbul'da sıcak çorba dağıtacak
        Kocaeli'den gönderilen mobil afet tırı İstanbul'da sıcak çorba dağıtacak