Kocaeli'de ölümlü ve yaralamalı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 sanığa dava

Doğukışla Kapalı Pazar Yeri'nde 28 Eylül 2024'te çıkan bıçaklı kavgada Laç, A.B., U.C.L. ve Y.E. yaralanmış, Laç kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olay sırasında Y.E'yi yaraladığı gerekçesiyle tutuksuz sanık S.B'nin de "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

İddianamede, sanık Enes T'nin, Laç'a karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet, U.C.L. ve A.B'ye yönelik "kasten yaralama" suçundan da ayrı ayrı 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Ayrıca Enes T'nin "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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