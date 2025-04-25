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        Kocaeli'de ölümlü ve yaralamalı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 sanığa dava

        Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 sanık hakkında dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:22 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:22
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        Kocaeli'de ölümlü ve yaralamalı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 sanığa dava
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 sanık hakkında dava açıldı.

        Doğukışla Kapalı Pazar Yeri'nde 28 Eylül 2024'te meydana gelen bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

        Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Enes T. ile maktul Yiğit Laç arasında husumet bulunduğu belirtilerek, Enes T'nin çıkan kavgada Laç'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi.

        İddianamede, sanık Enes T'nin, Laç'a karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet, U.C.L. ve A.B'ye yönelik "kasten yaralama" suçundan da ayrı ayrı 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Ayrıca Enes T'nin "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

        Olay sırasında Y.E'yi yaraladığı gerekçesiyle tutuksuz sanık S.B'nin de "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

        Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Doğukışla Kapalı Pazar Yeri'nde 28 Eylül 2024'te çıkan bıçaklı kavgada Laç, A.B., U.C.L. ve Y.E. yaralanmış, Laç kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan E.T. tutuklanmış, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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