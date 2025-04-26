Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi'nin temeli atıldı

        Türkiye Gazeteciler Cemiyetince (TGC) Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaptırılacak Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi'nin temeli törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 19:54 Güncelleme: 26.04.2025 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi'nin temeli atıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Gazeteciler Cemiyetince (TGC) Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaptırılacak Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi'nin temeli törenle atıldı.

        Yeni Mahalle Taş Liman Sokak'ta TGC tarafından yapılarak 1993'te açılan, 22 yıl hizmet verdikten sonra depreme dayanıksız olduğu için yıktırılan huzurevinin arsasına, bağışlarla 50 odalı yeni bina inşa edilecek.

        TGC Başkanı Vahap Munyar, törende, huzurevinin inşaatına başlayabilmek için uzun zamandır çalışma yürüttüklerini, bu zor görevi yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Munyar, huzurevi yaptırmanın zor bir süreç olduğunu dile getirerek, "Çünkü öyle kaynakları olan varlıklı bir cemiyet ya da dernek değiliz. Bazı kiralarla ancak kendimizi çevirebiliyoruz. Dolayısıyla bağış gerekiyordu. Onlar için epey çaba harcadık. Ancak TGC Yönetim Kurulu olarak bu zor görevi yerine getirmenin, önceki başkanlara, yöneticilerimize, üyelerimize ve Darıcalılara karşı sorumluğumuz olduğunu biliyorduk. O çabayla yolumuza devam ettik." dedi.

        Hayırseverlerin bağışlarıyla inşaatın temelini attıklarını belirten Munyar, şunları kaydetti:

        "Huzurevimiz 50 odalı olacak. Hem gazetecilere hem de ihtiyaç duyan yurttaşlara, özellikle Darıca ve Kocaeli'deki yurttaşlara hizmet sunacak. Gazetecilik mesleğinin getirdiği zorluklar, gazetecilerin aldığı ücretlerin yetersizliği, meslektaşlarımızın yaşlılık dönemini hak ettiği gibi geçirmelerine maalesef engel oluyor. Bu nedenle hedefimiz 1,5 yıl içinde huzurevini tamamlayarak hizmete sunabilmek."

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da inşaatın bir an önce kazasız şekilde tamamlanması temennisinde bulunarak, TGC'ye çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından huzurevinin temeli atıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Fethiye'de feci kaza!
        Fethiye'de feci kaza!
        Dört dakikada dört köşe!
        Dört dakikada dört köşe!
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        "Para vermeyin, bize gelin"
        "Para vermeyin, bize gelin"
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç

        Benzer Haberler

        Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Huzurevi'nin temeli törenle atıldı
        Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Huzurevi'nin temeli törenle atıldı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 3 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 3 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        İzmit Belediye Başkanı'ndan sokak lambasını kıran kişiye: Yapma çocuğum
        İzmit Belediye Başkanı'ndan sokak lambasını kıran kişiye: Yapma çocuğum
        Gebze Teknik Üniversitesi akademisyenleri İstanbul'daki depreme ilişkin ön...
        Gebze Teknik Üniversitesi akademisyenleri İstanbul'daki depreme ilişkin ön...
        Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un bayrağı Körfez'de dalgalanıyor
        Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un bayrağı Körfez'de dalgalanıyor