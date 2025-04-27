Kocaeli'de polis memuru derede ölü bulundu

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emre D'nin cesedi, evinin yakınında derede bir yakını tarafından bulundu.

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