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        Kocaeli'de polis memuru derede ölü bulundu

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis memuru derede ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 00:14 Güncelleme: 27.04.2025 - 00:25
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        Kocaeli'de polis memuru derede ölü bulundu
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis memuru derede ölü bulundu.

        İbrikdere Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'nde, Şırnak'taki şark görevinden izinli gelen polis memuru Emre B'den (28) bir süre haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Emre D'nin cesedi, evinin yakınında derede bir yakını tarafından bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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