Kocaeli'de Mesleki Eğitim Merkezleri soruşturmasında iddianame tamamlandı

Kocaeli'de, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden kamuyu 77 milyon lira zarara uğrattıkları ve 6 bin 223 kişinin verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri iddia edilen okul müdürü ve müdür yardımcısı ile proje kapsamında haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen firma yöneticilerinin aralarında olduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 206 sanık hakkında dava açıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından açılan Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Programı kapsamında yapılan usulsüzlüklere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişinin yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, okul müdürü R.Ş, müdür yardımcısı S.K. ile usulsüz şekilde teşvik alan firma yöneticileri ve usta öğreticilerin de aralarında olduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 206 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Sanıklar hakkında çeşitli oranlarda ceza istenilen ve toplam 6 bölümden oluşan iddianame Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, program kapsamında usulsüz olarak devlet desteği alan 148 firma ile derneklerin isimleri, kişisel bilgileri habersiz olarak kullanılan kursiyerler, firmalara yapılan ödeme miktarı, şüpheliler arasında gerçekleşen para hareketleri ile müşteki ve şüpheli ifadelerine yer verildi. Söz konusu MESEM projesi kapsamındaki soruşturma dosyasında yer alan şüphelilerin bu projeden usulsüz olarak yararlandıklarına yönelik kuvvetli delil elde edildiği belirtilen iddianamede, okul müdürü R.Ş. ve müdür yardımcısı S.K'nin kamunun 77 milyon 706 bin lira zarara uğramasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 148 kez 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan ise ayrı ayrı 6 bin 223 kez 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca, haksız kazanç sağlayan firma ve dernek yöneticisi diğer sanıkların "kamunun zararına sebebiyet verme" suçundan 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya kadar, "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçundan ise çeşitli oranlarda cezalandırılmaları istendi.