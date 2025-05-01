Kocaeli'de deniz sezonu 15 Haziran'da başlayacak

Kocaeli'nin 9 mavi bayraklı plajı ile 13 sahil bölgesinde deniz sezonu 15 Haziran'da açılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezince (KOSKEM), 2025 yılı deniz sezonuna yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Yeni sezonda yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda sivil toplum kuruluşlarının istek, görüş ve önerileri değerlendirildi, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının hangi bölgelerde görev alacağı ve katılımcı sayılarının belirlenmesi görüşüldü.

Sezonda görev alacak cankurtaranlar, ilk olarak havuz çalışmalarıyla hazırlıklara başlayacak. Cankurtaranlar boğulma vakalarında iyi performans sergilemeleri için sıkı eğitimden geçirilecek.

Cankurtaranlar İzmit, Gebze, Körfez, Karamürsel ve Gölcük'te bulunan yüzme havuzlarında kondisyon ve kurtarma tekniklerini öğrenecek. Cankurtaran eğitimlerinin sonunda tüm katılımcılarla ortak kurtarma tatbikatı yapılacak.

Sezon boyunca Kocaeli'nin mavi bayraklı 9 plajı olmak üzere toplam 13 sahil bölgesinde haftanın 7 günü cankurtaranlık hizmeti verilecek.