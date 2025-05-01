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        Kocaelispor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, 37. haftada deplasmanda karşılaşacağı Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 19:51 Güncelleme: 01.05.2025 - 20:17
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        Kocaelispor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, 37. haftada deplasmanda karşılaşacağı Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör İsmet Taşdemir, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesi, basın toplantısı düzenledi.

        Taşdemir, şampiyonluğu garantilemelerinin ardından futbolcuların elinden geldiğini yaptığını ancak son iki maçta sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını hatırlatarak takımdaki konsantrasyon eksikliğine değindi.

        Takımı Süper Lig'e taşımaktan gurur duyduklarını dile getiren Taşdemir, "Böyle bir ligi geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki haftamız kaldı. Son iki maçımıza da sakatlarımız, eksiklerimiz, izin alanlar haricinde, elimizde kalan arkadaşlarımızla mücadelemizi sonuna kadar verip iki haftayı bitirip yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız." diye konuştu.

        - Alagöz Holding Iğdır FK maçı

        Alagöz Holding Iğdır FK'nin, özellikle teknik direktör Çağdaş Çavuş'un yönetiminin ardından ivme yakaladığına dikkati çeken Taşdemir, "Son 10 maçtır yenilmiyorlar. Çıkıştalar, iyi oynayan, kadro derinliği çok fazla bir takım. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Taşdemir, bir gazetecinin, takımda kalıp kalmayacağına ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

        "Maçlar biter, yönetimimizle oturup değerlendirme yaparız. Herkes kendi yolunu da çizebilir, yol birlikteliği de yapabilir. Önemsediğim tek şey, öyle ve ya böyle iki maçımız, bitmeyen bir lig, daha almadığımız bir kupamız var. Bunlar tamamlandıktan sonra oturup görüşülür. Bence kişiler çok önemli değil. Önemli olan uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un, bundan sonraki süreçteki başarısı. Atılacak tüm adımların bu doğrultuda olması lazım. Yeri ve zamanı geldiğinde inşallah bu adımlar doğru şekilde atılır."

        Öte yandan Şirinsulhiye İlköğretim Okulu öğrencileri tesisleri ziyaret ederek antrenman öncesi Taşdemir'e çiçek verip, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

        Basın toplantısı sona erdikten sonra futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

        Alagöz Holding Iğdır FK ile Kocaelispor, 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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