Kocaelispor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, 37. haftada deplasmanda karşılaşacağı Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesi, basın toplantısı düzenledi.

Taşdemir, şampiyonluğu garantilemelerinin ardından futbolcuların elinden geldiğini yaptığını ancak son iki maçta sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını hatırlatarak takımdaki konsantrasyon eksikliğine değindi.

Takımı Süper Lig'e taşımaktan gurur duyduklarını dile getiren Taşdemir, "Böyle bir ligi geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki haftamız kaldı. Son iki maçımıza da sakatlarımız, eksiklerimiz, izin alanlar haricinde, elimizde kalan arkadaşlarımızla mücadelemizi sonuna kadar verip iki haftayı bitirip yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız." diye konuştu.

- Alagöz Holding Iğdır FK maçı

Alagöz Holding Iğdır FK'nin, özellikle teknik direktör Çağdaş Çavuş'un yönetiminin ardından ivme yakaladığına dikkati çeken Taşdemir, "Son 10 maçtır yenilmiyorlar. Çıkıştalar, iyi oynayan, kadro derinliği çok fazla bir takım. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.