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        "Bir Zaman Fraktalı" sergisi Kocaeli'de açıldı

        Prof. Dr. Uğur Batı küratörlüğünde ve ressam Akın Ekici'nin sanat yönetiminde hazırlanan "Bir Zaman Fraktalı" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 17:57 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:04
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        "Bir Zaman Fraktalı" sergisi Kocaeli'de açıldı
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        Prof. Dr. Uğur Batı küratörlüğünde ve ressam Akın Ekici'nin sanat yönetiminde hazırlanan "Bir Zaman Fraktalı" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kocaeli'den geçen 30 derece doğu meridyeninden ilham alınarak oluşturulan koleksiyon, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Akın Ekici'nin yanı sıra hattat İsmail Hakkı Gurbetçi, sanatçı Esra Uyman, Mine Aydoğan, Gülen Turan ve Hayrettin Susam'ın katkılarıyla oluşturulan koleksiyonda, yağlıboya, batik, seramik, kufi hat, makıli hat, ipek baskı ve serigrafi gibi farklı tekniklerle hazırlanmış 60'ı aşkın eser sergileniyor.

        Serginin açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, serginin, bir şehri kendi meridyeninden anlatma girişimi olduğunu belirterek, bu koleksiyonun daha sonra bir şehrengiz kitabına dönüşeceğini söyledi.

        Türkiye'de saatlerin uzun yıllar boyunca Kocaeli'den geçen 30 derece doğu meridyenine göre ayarlandığını hatırlatan Büyükakın, "Telefonlarımızda +2 olarak gördüğümüz evrensel saat farkı, aslında bu meridyene dayanır. Sanatçılarımız burada 30 derece doğu meridyeni hikayesi üzerinden bu şehri anlattılar. Bu şehrin güzelliklerini anlattılar." diye konuştu.

        Büyükakın, Kocaeli'nin kendine sanat alanı inşa eden insanların bulunduğu bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Bu şehir uzun vadede kendini bu tür çalışmalarla var etmeye devam edecek. Maalesef şehrimiz geçmişte gri, isli, puslu bir şehir olarak anılıyordu. Artık Kocaeli gri değil, artık Kocaeli yeşil bir şehir. Kişi başına düşen yaklaşık 14 metrekarelik aktif yeşil alanıyla, bu güzel sanat merkezleriyle, sanatın da doğanın da iç içe buluştuğu güzel, yaşamaktan keyif alınacak bir şehir." ifadesini kullandı.

        - "Kocaeli'nin tarihine, doğasına ve ikonik yapılarına atıfta bulunmak istedik"

        Akın Ekici de sergiyle Kocaeli'nin tarihine, doğasına ve ikonik yapılarına atıfta bulunmak istediklerini dile getirdi.

        Koleksiyonda yer alan unsurların bazılarını tamamen somutlaştırarak, bazılarını da soyutlamayla ifade etmeye çalıştıklarını anlatan Ekici, "Keltepe çiğdemlerinin bir somutunu, bir soyutunu yaptık. İzmit'in büyük panoramasını yaptık. Gün döngüsünün soyut olarak ifade edilmesini yaptık. Flamingoları da eserlerimize konu ettik, meridyene uçan flamingolar yaptık." diye konuştu.

        Ekici, Kocaeli'ye dikkati çekmek adına yaptıklarını bu işlerin başarılı olmasını ve örneklerinin bütün illere yayılmasını diledi.

        Prof. Dr. Uğur Batı ise "Bir Zaman Fraktalı" koleksiyonunun yalnızca bir sanat sergisi değil, aynı zamanda kültürel bir anlatı denemesi olduğunu ifade etti.

        Koleksiyonda moda tasarımlarından seramik eserlere, simgesel soyutlamalara kadar birçok unsura yer verildiğini belirterek, ziyaretçilerin İzmit Saat Kulesi'ni, Keltepe çiğdemini, zamanın soyutlanmış halini ve Kocaeli'nin kültürel imgelerini farklı gözle göreceklerini kaydetti.

        Sergi, 25 Mayıs'a kadar pazartesi günleri hariç ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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