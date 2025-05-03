Gebze'de yüksekten düşen işçi yaralandı
Gebze'de çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi yaralandı.
Gebze'de çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi yaralandı.
İnönü Mahallesi'ndeki metro şantiyesinde çalışan M.K. (19), dengesini kaybederek 4,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Yaralı M.K, olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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