Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı yarın başlayacak.

Gölcük'teki Deniz Harp Merkezi Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısına, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Rüştü Sezer, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Savaş Eser, Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Ahmet Özturşucu, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut katıldı.

Sezer, tatbikatın, Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikatlar Programı'na istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen fiili bir tatbikat olduğunu söyledi.

Tatbikatın amacının, Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi olduğunu anlatan Sezer, "Tatbikata 104 suüstü gemisi, 6 denizaltı,7 insansız deniz aracı, 52 hava unsuru, 1 SAT timi ve 2 SAS timi ile kıyı birlikleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 5 helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 24 taarruz uçağı, 1 havadan ihbar ve kontrol uçağı, 1 hedef çekme uçağı, 1 nakliye uçağı, Jandarma Genel Komutanlığından 1 arama kurtarma timi, Sahil Güvenlik Komutanlığından 1 sahil güvenlik gemisi, 9 sahil güvenlik botu, 1 helikopter olmak üzere 120 gemi 85 hava vasıtası iştirak edecek." diye konuştu.

Tatbikatın hedeflerine ulaşması maksadıyla oluşturulan jenerik senaryoya istinaden “mavi” ve “kahverengi” unsurlara harekat esnasında verilecek ara durumlar ile tatbikatı yönlendirmek, kontrol etmek ve değerlendirmek, tatbikat harekat planının eğitim hedeflerini gerçekleştirecek şekilde senaryo ve ara durumlara göre icra edilmesini sağlamak olduğunu belirten Sezer, "Tatbikat süresince aktif basın politikası uygulanacak olup, tatbikatın basın faaliyetleri gerçek basın faaliyetleri ve tatbikat medya benzetim faaliyetleri olarak iki farklı şekilde icra edilecektir. Gerçek basın faaliyetleri Deniz Kuvvetleri Genel Sekreterliği tarafından tatbikat medya benzetimi faaliyetleri ise Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından televizyon, dijital basın ve sosyal medyanın simüle edilmesi şeklinde TSK yerel ağı üzerinden icra edilecektir." şeklinde konuştu.

"Fiili safha, gemilerin 5 Mayıs tarihinden itibaren intikalleriyle başlayacak, 6-7 Mayıs tarihleri arasında harekata hazırlık ve fiili silah eğitimleri, 8-9 Mayıs harekata hazırlık eğitimleri, 10-11 Mayıs tarihleri arasında G/M atışları, liman ziyaretleri ve lojistik bütünleme faaliyetleri, 12-14 Mayıs tarihlerinde çok tehditli ortamda harekat faaliyetleri, 15 Mayıs tarihinde Antalya’ya istinaden Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri icra edilecek, 16-17 Mayıs tarihlerinde birliklerin ana üs ve limanlarına intikalleri ile tatbikat sona erecektir. "

Sezer, tatbikat süresince temel deniz harekat nevilerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri, kıyı birlik eğitimleri ile çok tehditli ortamda harekat eğitimlerinin icra edileceğini kaydetti.

Tatbikatın 10-11 Mayıs tarihlerinde planlı liman ziyaretlerinde 79 gemi ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25 liman ziyareti icra edileceğini söyleyen Sezer, "Suüstü unsurlar tarafından suüstü, hava savunma, karabombardımanı top atışları, su bombası ve DSH roketi atışlar, deniz hava unsurlarımız tarafından MAM-T, Cirit, TEMREN, top-roket atışları, denizaltılarımız tarafından talim torpidosu atışları. Sinop atış sahasında 10 mayıs tarihinde M/G Martı’ya Atmaca G/M ve yüksek süratli insansız hava hedefine SM-1 G/M atışları icra edilecektir." diye konuştu.

Gücünü ve kararlılığını büyük Türk milletinden ve ay yıldızlı bayrağından alan Türk Deniz Kuvvetlerinin, tüm yüzer, dalar ve uçar unsurlarıyla başta "Mavi Vatan" olmak üzere memleketin her köşesinde, sınırlarının ötesinde ve dünya denizlerinde sarsılmaz azim, irade ve heyecanla, gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır, milletinin ve görevinin başında olduğunu vurgulayan Sezer, "Bu vesileyle, bizlere Cumhuriyet'i armağan eden başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize ve şehitlerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz." ifadelerini kullandı.