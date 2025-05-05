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        Kocaeli'de 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 23:14 Güncelleme: 05.05.2025 - 23:14
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        Kocaeli'de 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de hakkında 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve silahlı yağma" suçundan 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü N.M'yi gözaltına aldı.

        Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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