Kocaeli'de 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve silahlı yağma" suçundan 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü N.M'yi gözaltına aldı.

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