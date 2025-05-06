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        Kocaeli'de sıcak havayı fırsat bilen çocuklar ve gençler denize girdi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, güzel havayı fırsat bilen çocuklar ve gençler denizde yüzdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:29
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        Kocaeli'de sıcak havayı fırsat bilen çocuklar ve gençler denize girdi
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, güzel havayı fırsat bilen çocuklar ve gençler denizde yüzdü.

        Hava sıcaklığının 26 dereceye, deniz suyu sıcaklığının 12 dereceye ulaştığı Karamürsel'de, yüksek nem nedeniyle bunaltıcı hava oluştu.

        Serinlemek amacıyla Mavi Bayraklı Altın Kemer Plajı'na gelen çocuklar ve gençler, denize girip plajda güneşlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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