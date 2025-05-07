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        Kocaelispor için inşa edilecek tesislerin ihalesi yarın yapılacak

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor için Körfez ilçesinde yapacağı tesisin ihalesini yarın gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 14:14 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:14
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        Kocaelispor için inşa edilecek tesislerin ihalesi yarın yapılacak
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor için Körfez ilçesinde yapacağı tesisin ihalesini yarın gerçekleştirecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor için yeni tesis çalışmalarına başlanıyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi Sevindikli Mahallesi'nde 75 dönümlük arazi üzerine yapılması planlanan tesisin ihalesi yarın yapılacak.

        Kocaelispor'un tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanan 5 yıldızlı spor kompleksi için Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ihale duyurusu yapıldı. İhale yarın saat 11.00'de Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu'nda açık usul yöntemiyle yapılacak.

        Tesis, 14 bin 800 metrekare kapalı alan, 59 bin 200 metrekare de saha ve açık spor alanları olarak düzenlenecek.

        Yeni tesis içerisinde 7 futbol sahası, otel, fitness salonu, sauna, yüzme havuzu ve sosyal alanlar yer alacak. İhaleyi kazanan firmayla sözleşme imzalanmasının ardından 10 gün içerisinde yer teslimi yapılacak.

        Proje için belirlenen yapım süresi 365 gün olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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