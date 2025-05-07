Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Savcılıkça ifadeleri alınan her iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çok sayıda suç kaydı olan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Çalışmalar sonucu evlerden 730 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı tespit edilen E.Z. ve K.K., Çayırova ilçesinde gözaltında alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ve Gebze ilçelerinde farklı tarihlerde evlerden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

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