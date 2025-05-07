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        Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 21:38 Güncelleme: 07.05.2025 - 22:34
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        Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'de, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ve Gebze ilçelerinde farklı tarihlerde evlerden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

        Çalışmalar sonucu evlerden 730 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı tespit edilen E.Z. ve K.K., Çayırova ilçesinde gözaltında alındı.

        Çok sayıda suç kaydı olan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

        Savcılıkça ifadeleri alınan her iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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