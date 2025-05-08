4. Kocaeli Film Festivali finalistleri açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 21-25 Mayıs'ta düzenlenecek 4. Kocaeli Film Festivali'nin "ulusal en iyi ilk film", "ulusal en iyi kadın oyuncu", "ulusal en iyi erkek oyuncu" ve "en iyi görüntü yönetmenliği" kategorileri ile kısa film dalında "animasyon" ve "ulusal kısa film" finalistleri belli oldu.

Kocaeli Film Festivali Komitesinden yapılan açıklamaya göre, "Ulusal en iyi ilk film" kategorisinde finalistler arasında Soner Sert'in yönetmiş olduğu "Acı Kahve", Hikmet Kerem Özcan'ın "Hakkı" ve Baran Gündüzalp'in "Rosinante" filmleri yer aldı.

"Ulusal en iyi kadın oyuncu" adayları "Acı Kahve" filmindeki rolüyle "Nazan Kesal", "Rosinante" filmiyle "Nilay Erdönmez" ve "Hakkı" filmindeki performansıyla "Hülya Gülşen" olarak açıklandı.

"Ulusal en iyi erkek oyuncu" adayları "Hakkı" filmindeki rolüyle Bülent Emin Yarar, "Acı Kahve" filmiyle Reha Özcan ve "Tebessüm" adlı filmle Onur Buldu adaylar arasında yer aldı.