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        4. Kocaeli Film Festivali finalistleri açıklandı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 21-25 Mayıs'ta düzenlenecek 4. Kocaeli Film Festivali'nin "ulusal en iyi ilk film", "ulusal en iyi kadın oyuncu", "ulusal en iyi erkek oyuncu" ve "en iyi görüntü yönetmenliği" kategorileri ile kısa film dalında "animasyon" ve "ulusal kısa film" finalistleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:12 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:12
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        4. Kocaeli Film Festivali finalistleri açıklandı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 21-25 Mayıs'ta düzenlenecek 4. Kocaeli Film Festivali'nin "ulusal en iyi ilk film", "ulusal en iyi kadın oyuncu", "ulusal en iyi erkek oyuncu" ve "en iyi görüntü yönetmenliği" kategorileri ile kısa film dalında "animasyon" ve "ulusal kısa film" finalistleri belli oldu.

        Kocaeli Film Festivali Komitesinden yapılan açıklamaya göre, "Ulusal en iyi ilk film" kategorisinde finalistler arasında Soner Sert'in yönetmiş olduğu "Acı Kahve", Hikmet Kerem Özcan'ın "Hakkı" ve Baran Gündüzalp'in "Rosinante" filmleri yer aldı.

        "Ulusal en iyi kadın oyuncu" adayları "Acı Kahve" filmindeki rolüyle "Nazan Kesal", "Rosinante" filmiyle "Nilay Erdönmez" ve "Hakkı" filmindeki performansıyla "Hülya Gülşen" olarak açıklandı.

        "Ulusal en iyi erkek oyuncu" adayları "Hakkı" filmindeki rolüyle Bülent Emin Yarar, "Acı Kahve" filmiyle Reha Özcan ve "Tebessüm" adlı filmle Onur Buldu adaylar arasında yer aldı.

        "En iyi görüntü yönetmenliği" dalında adaylar "Hakkı" filmiyle Burak Baybarsn ve "Cadı" filmiyle Şafak Ildız olarak açıklandı.

        Kısa film dalında "en iyi animasyon" kategorisinde Mustafa Keskin'in "Ari-6427", Burcu Ejderoğlu'nun "Budu", Mustafa Tek'in "Devekuşu Paradoksu", Selçuk Ören'in "Exiles" ve Hamide Enise Aytekin'in "Onlar" adlı projeleri finalist olarak açıklandı.

        "Ulusal kısa film" kategorisinde ise Ahmet Sami Kuriş'in "Doğudan Gelen Hayalet", Çamran Azizoğlu'nun "Kravat", Yakup Tekintangaç'ın "Mori", Mert Erez'in "Rehber", Deniz Büyükkırlı'nın "Tavuk Suyuna Çorba" ve Asena Yıldırım Konya'nın yönetmiş olduğu "Sevim ile Kiraz" adlı film projeleri açıklandı.

        Ödüller, 25 Mayıs Pazar Derince Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek festivalin kapanış töreninde sahiplerini bulacak.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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