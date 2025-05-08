Vali Aktaş, yangın çıkan lisede incelemelerde bulundu

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İzmit Şehit Özcan Kan Fen Lisesi'nde çıkan yangının ardından okul binasında incelemelerde bulundu.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve okul müdürü Mehmet Cerrahoğlu'ndan bilgi alan Aktaş, okulda ve dersliklerde yaptığı incelemenin ardından eksiklerin giderilmesi yönünde talimat verdi.

Daha sonra kız öğrencilerin kaldığı pansiyonu ziyaret eden Aktaş, öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti, sorunlarının olup olmadığını sordu.

Öte yandan, okulda eğitime 2 gün ara verildiği, teknik incelemede fiziki yapının uygun görülmemesi halinde öğrencilerin geçici süreyle bölgedeki başka bir okulda eğitime devam edeceği öğrenildi.