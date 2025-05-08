Kocaeli'de odunluk yangını söndürüldü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde odunlukta çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde odunlukta çıkan yangın söndürüldü.
Köseköy Mahallesi Gazi Yasin Caddesi'ndeki odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
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