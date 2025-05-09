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        TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, Kocaeli'de mobilite zirvesinde konuştu:

        Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Togg'un dijital platformu Trumore'un kullanıcı sayısının 2,5 milyona ulaştığını, bunu iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:36 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:36
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        TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, Kocaeli'de mobilite zirvesinde konuştu:
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        Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Togg'un dijital platformu Trumore'un kullanıcı sayısının 2,5 milyona ulaştığını, bunu iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

        Bilişim Vadisi'nde düzenlenen İklim ve Ekonomi Sürdürülebilir Mobilite Araç ve Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Karakaş, 2018'de mobiliteyi yeniden tanımlamak üzere yola çıktıklarını belirtti.

        Otomobilin akıllı cihaz haline geleceğini 7 senedir söylediklerini dile getiren Karakaş, bunları Avrupa'nın daha yeni söylemeye başladığını kaydetti.

        Karakaş, mobilite deneyimini yaşam alanlarının ekseninde kurguladıklarını vurgulayarak, "Mobilite ekosistemini kullanıcı merkezli ve tüm start-upların erişimi olabilecek şekilde üç iç dikeyde kurguladık. Hal böyle olunca sıfır karbon ayak izi hedefimizi gerçekleştirmenin de planı oldu ve bunu uygulamaya başladık." dedi.

        İlk cihazları T10X'in yollarda olduğunu, ikincisinin de kısa süre sonra geleceğini dile getiren Karakaş, "Dünyada ilk defa on-line satışla 177 bin adet ön sipariş aldık. Sektörde böyle bir şey yaşanmamıştı. Dijital deneyim platformumuzun ismini Trumore koyduk. Dijital platformun içerisinde dört farklı ürün grubu var. Dolayısıyla bunların hepsi insanların ilgisini çekiyor olmalı ki 2,5 milyon download edilmiş. Demek ki T10X sahibi olmayanlar da Trumore'u indirip onun üzerinden bazı işlemler yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

        - "Bataryamızda kullandığımız hücreler karbon nötr"

        İlk günden itibaren bataryalarının kendileri tarafından üretilmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan Karakaş, şöyle devam etti:

        "Batarya, maliyetin önemli bir kısmı. Maliyetin önemli bir kısmına hem yerlilik hem teknoloji anlamında vakıf olmak istiyorsak oraya odaklanmamız lazım ve onu yaptık. Bunun tersi de şu demek. Vakti zamanında Türkiye'de üretime başlayan 1970'li yıllarda Tofaş ve Renault, motor ve şanzımanı o günlerde üretmeye başlasalardı Türkiye'nin otomotiv sektörü çok farklı bir yerde olurdu. Bu, ülkemize duyduğumuz bir sorumluluk. Bizden sonraki nesillere de çok faydasının olacağını düşündüğümüz bir konu."

        Karakaş, sıfırdan şarj altyapısını Türkiye'de kurmaya başladıklarını, 1000 adede ulaştıklarını kaydetti.

        Gemlik'teki fabrikalarının "Avrupa'nın en temizi" ve "dünyanın sayılı" tesislerinden olduğunu söyleyen Karakaş, "Trugo'yla baştan itibaren yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Bu, bizim için önemliydi. Bataryamızda kullandığımız hücreler karbon nötr. Ayrıca veri merkezlerimiz de tamamıyla yeşil sertifikalı." dedi.

        Gelecekteki hedeflerine de değinen Karakaş, "Örneğin, ikinci modelimiz geliyor. Trumore'un kullanıcı sayısını 2,5 milyonun iki katına çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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