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        Kocaeli'den kısa kısa

        Karamürsel Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sahilde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 14:34 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:40
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        Karamürsel Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sahilde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

        Polis ekipleri, yayalara ait sahil şeridine giren motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerini durdurdu.

        Ekipler, sürücülere sahilde motorlu ve motorlu bisiklet kullanımının yasak olduğunu ve bu kuralın ihlali halinde cezai müeyyideler uygulanacağını bildirdi.

        Ayrıca ekipler, sürücülere güvenli motosiklet kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı.

        - İzmit MTAL öğrencileri elektrikli araçlarla ilgili eğitim alıyor

        "Autocove 2.0" programına dahil olan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Togg T10X'i okul envanterine katarak uygulamalı eğitim çalışmalarına öncülük edecek.

        İzmit MTAL Autocove 2.0 proje ekip lideri Dr. Mesut Özer, batarya teknolojisi alanında tasarımlar yaptıklarını kaydetti.

        Atölyelerinde pratik kısım bulunduğunu aktaran Özer, "Çocuklar pratik alanla ilgili yeteneklerini geliştirmek için çalışıyor. Elektrikli araçlar atölyemizde de orada bir Togg aracımız mevcut. Orada araç üzerinde arıza teşhisi yapabilmekteyiz. İş güvenliğini de vermekteyiz. Burada tamamen batarya, akü, pil şarjı, deşarjı olmak üzere bütün hepsinin eğimini alabilecekler." diye konuştu.

        Elektrik öğretmeni Metin Cansever de Togg T10X ve bununla beraber aldıkları ekipmanları, okulun elektrikli araçlar eğitim departmanındaki öğrenci ve öğretmenlerin eğitimi için kullandıklarını dile getirdi.

        Araç üzerinde gelişmiş güvenlik özellikleri bulunduğunu anlatan Cansever, "Onların kalibrasyonuyla ilgili eğitim ve çalışmaları vermeyi hedefliyoruz. 5 yıl içinde Avrupa'daki araçların yarısının elektrikli olması öngörülüyor. Bu kapsamda ülkemizde bunları tamir edip bakımını, servis işlemlerini yapabilecek elemanların yetişmesi için altyapı oluşturma amacıyla bu projeye girdik. Projede elektrikli araçların eğitimiyle ilgili dokümantasyon ve eğitim çalışmaları da yapılıyor." ifadesini kullandı.

        Motor bölümü öğretmeni Emre Özer ise eğitimlerle öğrencilerin donanımlarını artıracaklarını belirterek, onları yurt dışına staja göndererek, dil gelişimini, farklı uygulamaları görmelerini sağlayacaklarını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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