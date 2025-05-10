Gebze'de satranç turnuvası başladı
Gebze Ticaret Odası, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen "Gençlik Satranç Turnuvası" başladı.
Gebze Ticaret Odası, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen "Gençlik Satranç Turnuvası" başladı.
İlçe Spor Salonu'ndaki organizasyona, 5 kategoride 355 sporcu katılıyor.
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, oda olarak gençlere yönelik sosyal faaliyetler de düzenlediklerini söyledi.
Yarın sonra erecek turnuvada birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek.
Açılış törenine Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Gebze Ticaret Odası meclis üyeleri, veliler ve vatandaşlar katıldı.
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