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        Gebze'de satranç turnuvası başladı

        Gebze Ticaret Odası, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen "Gençlik Satranç Turnuvası" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 16:25 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:36
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        Gebze'de satranç turnuvası başladı
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        Gebze Ticaret Odası, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen "Gençlik Satranç Turnuvası" başladı.

        İlçe Spor Salonu'ndaki organizasyona, 5 kategoride 355 sporcu katılıyor.

        Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, oda olarak gençlere yönelik sosyal faaliyetler de düzenlediklerini söyledi.

        Yarın sonra erecek turnuvada birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek.

        Açılış törenine Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Gebze Ticaret Odası meclis üyeleri, veliler ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri

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