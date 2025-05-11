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        Kocaeli Valisi Aktaş'tan "12 Mayıs Hemşireler Günü" mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "12 Mayıs Hemşireler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 15:12 Güncelleme: 11.05.2025 - 15:12
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        Kocaeli Valisi Aktaş'tan "12 Mayıs Hemşireler Günü" mesajı
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "12 Mayıs Hemşireler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, hemşirelerin bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren ve hastalık halinde iyileştirme hizmeti veren sağlık ekibinin en önemli halkalarından biri olduğunu belirtti.

        Hemşirelerin üstlendikleri sorumluluk anlayışlarıyla kutsal bir mesleği yerine getirdiklerini anlatan Aktaş, "Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin rol oynayan ve mesleklerini büyük fedakarlıkla yerine getiren, 'önce insan' diyerek topluma hizmeti ilke edinmiş, insan sağlığı için önemli, kutsal bir görevi ifa eden hemşirelerimizin, insan sağlığı için verdikleri bu onurlu hizmet, övgüye ve takdire şayandır. Bu vesile ile tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutlar, görevlerinde üstün başarılar diler, hemşirelerimiz ve aileleri başta olmak üzere, tüm halkımıza sağlık ve esenlik dolu günler temenni ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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