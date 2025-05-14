Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'den kısa kısa

        Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Bilim Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Bilim Şenliği" düzenlendi.

        Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Arif Başkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan, okul müdürü Ferit Alur'un katılımıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin teknik ve kültür alanında hazırladığı 10 proje sergilendi.

        Kaymakam Şenel, projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

        Yenilenebilir Enerji Teknoloji Alanı öğretmeni Arif Emre Ceylan ise hayata geçirdikleri projelerle takım çalışmasına uyumlu, özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        - Karamürsel'de "Fasıl ve Solistler Geçidi Konseri" düzenlendi

        Karamürsel'de İleri Musiki Derneği tarafından "Fasıl ve Solistler Geçidi Konseri" düzenlendi.

        Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan dernek başkanı Gürsel Öztürk, etkinlik için özveriyle çalıştıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmanın ardından dernek bünyesindeki şefliğini Hasan Demir'in yaptığı Türk Sanat Müziği korosu 25 eser seslendirdi.

        Programa, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan'ın eşi Sedef İnan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde bir araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 2 bin 860 paket gümrük kaçağı sigara, 13 kilogram nargile tütünü, 4 bin 200 gram pipo tütünü, 10 kilogram kıyılmış tütün, 285 puro, 90 paket elektronik sigara tütünü, 4 elektronik sigara cihazı ve 6 bin 400 gram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de özel kurs merkezinde bir öğrencinin tanımadığı kişi tarafından d...
        Kocaeli'de özel kurs merkezinde bir öğrencinin tanımadığı kişi tarafından d...
        Kocaeli'de Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali yapıld...
        Kocaeli'de Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali yapıld...
        Fakülte binası çatlaklar nedeniyle boşaltıldı
        Fakülte binası çatlaklar nedeniyle boşaltıldı
        Yangına müdahale ederken alevler büyüyünce balkondan atladı
        Yangına müdahale ederken alevler büyüyünce balkondan atladı
        Bıçak ve sopayla girdiği kurs binasında öğrenciyi bıçakladı
        Bıçak ve sopayla girdiği kurs binasında öğrenciyi bıçakladı
        Kocaeli'de kimyasal madde tankını temizlerken fenalaşan 4 işçi, tedaviye al...
        Kocaeli'de kimyasal madde tankını temizlerken fenalaşan 4 işçi, tedaviye al...